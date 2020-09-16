Українці створюють вантажний електромобіль: скільки коштуватиме
У Кривому Розі створюють перший український вантажний електромобіль CoolOn. З'явитися у серійному виробництві він може вже у 2021 році.
Це – розробка українських інженерів компанії Murmuration Technology, повідомляє "Перший Криворізький".
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Назвати електровантажівку вирішили CoolOn – на честь французького вченого Шарля Кулона. Її особливістю є те, що для виробництва планують використати лише українські автозапчастини. Це дозволить зменшити її вартість та підтримати місцевих виробників.
"Важко сказати, чи залишимось ми у Кривому Розі. Напрямок одразу тримаємо на Європу, елементи безпеки одразу будуть європейського рівня",
– наголосив Віталій Бризгалов, СЕО компанії.
Характеристики авто
Довжина електровантажівки – 5 метрів, ширина – 1,7 метра, висота – 2,1 метра. Авто матиме вантажний відсік з відкритим кузовом. Зарядити його можна буде від розетки, у якій є 220 або 380 вольт. Для повного заряду доведеться зачекати 4 години.
Коштуватиме CoolOn приблизно 16 тисяч доларів. Керівник Murmuration Technology підкреслив: змінюючи бензинове авто на електричне, бізнес-клієнт за 2 роки на зекономленому паливі виплачує його вартість (кредит або лізинг – 24 канал) та відсотки.
Так виглядатиме українська електровантажівка CoolOn / Фото Murmuration Technology
За словами розробників, акумулятор майбутнього авто повноцінно служитиме приблизно 10 років – при розрахунку запасу ходу у 200 – 250 кілометрів. Після цього його можна буде використовувати у інших цілях: наприклад, аби живити житлове чи комерційне приміщення.