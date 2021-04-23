Український завод відремонтує іноземне суховантажне судно

Український суднобудівний завод відремонтує судно NEW CAP. Воно вже зайшло на територію підприємства у Миколаєві.
Під час ремонту працюватимуть над відновленням зовнішньої обшивки та конструкцій корпусу, гвинто-стернового та якірно-швартового пристроїв, донно-забортної арматури.
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Особливу увагу у пресслужбі заводу звернули на ремонт люкових закриттів системи Мак-Грегора. "Ця робота виглядає особливо цікавою", – підкреслили там.Довідка. Мовиться про закриття з механізмом відкочування, що складається з декількох коробчастих секцій, поєднаних ланцюгами.
"Для ремонту люкових закриттів знадобиться розібрати, відновити елементи та знову зібрати механізм Мак-Грегора. Робота будь-якої складності буде зроблена якісно", – запевнили в "Океані".
Що відомо про судно NEW CAP
- Його побудували у 1997 році на верфі Baltija Shipbuilding Yard в місті Клайпеда, що в Литві.
- Призначення цього суховантажного судна – перевезення генеральних вантажів.
- За даними ресурсу MarineTraffic, корабель NEW CAP плаває під прапором Ліберії.
- Довжина судна, яке ремонтуватимуть в Україні, сягає 102 метри, а ширина – майже 16.