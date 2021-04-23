Український завод відремонтує іноземне суховантажне судно

Український суднобудівний завод відремонтує судно NEW CAP. Воно вже зайшло на територію підприємства у Миколаєві.

Під час ремонту працюватимуть над відновленням зовнішньої обшивки та конструкцій корпусу, гвинто-стернового та якірно-швартового пристроїв, донно-забортної арматури.

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Особливу увагу у пресслужбі заводу звернули на ремонт люкових закриттів системи Мак-Грегора. "Ця робота виглядає особливо цікавою", – підкреслили там.

Мовиться про закриття з механізмом відкочування, що складається з декількох коробчастих секцій, поєднаних ланцюгами.

"Для ремонту люкових закриттів знадобиться розібрати, відновити елементи та знову зібрати механізм Мак-Грегора. Робота будь-якої складності буде зроблена якісно", – запевнили в "Океані".

Що відомо про судно NEW CAP