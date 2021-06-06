Український завод відновив літаки Ан-32Б для Шрі-Ланки

Фахівці українського Державного підприємства "Завод 410 ЦА" провів відновлювальні роботи на літаках Ан-32Б для іноземного замовника. Незабаром їх доправлять до Шрі-Ланки.

Зауважують, що літаки пройшли усі необхідні наземні та льотні випробування, в результаті яких було підписано акти виконаних робіт.

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Наразі залишились незначні формальності щодо митного оформлення, однак документи вже підписані. Найближчим часом літаки вирушать до Шрі-Ланки, аби продовжувати службу на благо Військово-Повітряних Сил країни.

11 серпня 2020 року Державне підприємство "Завод 410 ЦА" прийняло три літаки Ан-32Б Повітряних сил Шрі-Ланки. Мета – проведення капітального ремонту техніки. Українські фахівці готові не лише відновлювати літаки, а й постачати запчастини й виробляти нові борти різних типів. Крім того, українське держпідприємство "Антонов" допомогло ВПС Шрі-Ланки підготувати літаки до технічного перельоту до України.