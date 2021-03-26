Український завод відремонтує 60-річну експедиційну яхту

На суднобудівний завод "Океан" у Миколаєві зайшла експедиційна яхта Atalante. Вона прибула для виконання докових робіт. Раніше судно служило для науково-дослідницьких робіт в Арктиці.

Тепер Atalante несе вітрильне оснащення бермудського кечу. Яхта має сталевий корпус, а також розвинену сталеву надбудову з палубами з тикової деревини.

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Судно побудували у 1961 році на замовлення бельгійського уряду – на підприємстві Beliard, Crighton et Cie. у місті Остенде. Все – за правилами класифікаційного товариства Lloyd's Register.

Характеристики яхти:

довжина – 30,27 метра;

ширина, – 6,05 метра;

осадка – 2,4 метра;

водотоннажність – 10 тонн;

категорія морехідності – А;

має 8 кают для 12 людей (з них – 4 члени екіпажу).

Багаторічна історія Atalante

В "Океані" пояснили, що перші 15 років Atalante відпрацювала у північних морях. А у 1976 році вона перейшла у власність до шведа Петерсона, який жив у Монако.

Цей ентузіаст заснував Монакський морський музей, у якому досі зберігається судновий журнал та деякі атрибути Atalante,

– наголосили на фейсбук-сторінці заводу.

"Колектив суднобудівного заводу "Океан" радий долучитися до великої світової історії вітрильників, приймаючи яхту Atalante", – мовиться у публікації.

Atalante вже прибула у Миколаїв / Фото "Океану"