Український завод відремонтує 60-річну експедиційну яхту

Джерело:фейсбук заводу "Океан"
На суднобудівний завод "Океан" у Миколаєві зайшла експедиційна яхта Atalante. Вона прибула для виконання докових робіт. Раніше судно служило для науково-дослідницьких робіт в Арктиці.
Тепер Atalante несе вітрильне оснащення бермудського кечу. Яхта має сталевий корпус, а також розвинену сталеву надбудову з палубами з тикової деревини.
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Судно побудували у 1961 році на замовлення бельгійського уряду – на підприємстві Beliard, Crighton et Cie. у місті Остенде. Все – за правилами класифікаційного товариства Lloyd's Register.
В "Океані" пояснили, що перші 15 років Atalante відпрацювала у північних морях. А у 1976 році вона перейшла у власність до шведа Петерсона, який жив у Монако.
Цей ентузіаст заснував Монакський морський музей, у якому досі зберігається судновий журнал та деякі атрибути Atalante,
– наголосили на фейсбук-сторінці заводу.
"Колектив суднобудівного заводу "Океан" радий долучитися до великої світової історії вітрильників, приймаючи яхту Atalante", – мовиться у публікації.
Atalante вже прибула у Миколаїв / Фото "Океану"