Український стартап Weld Money залучив інвестиції: чим займається
Джерело:AIN.UA
Український стартап Weld Money отримав інвестиції та готується до виходу на ринок. Команда розробляє рішення, що дозволяє розплачуватися криптовалютою як традиційної банківською картою.
В Україні криптовалютна картка Weld Money має запрацювати в жовтні поточного року. Вихід на ринок Європи та країн СНД запланований на кінець 2021 року.
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Про стартап
Розробники мали на меті запропонувати просто й зручне рішення, завдяки якому власники криптовалюти могли оплачувати нею будь-яку покупку або послугу. Так з'явилася криптовалютна картка Weld Money, яка нічим не відрізняється від звичайної банківської картки.
Спочатку криптовалюта використовувалася досить вузьким колом технічно підкованих людей, і тільки для великих переказів через високі транзакційні комісії й низку складнощів при виведенні в фіат,
– зазначив співзасновник проєкту Weld Money Олексій Бобок.
Щоб почати користуватися перевагами картки вам необхідно:
- Заповнити форму на сайті, після чого користувач отримує віртуальну карту;
- Під'єднати до картки будь-яку біржу, на якій знаходиться криптовалюта. Це можна зробити через API за допомогою додатка Weld Money;
- Додати карту в Apple/Google Pay.
Криптовалютна картка Weld Money / Cкриншот Weld MoneyКартка забезпечує можливість здійснювати онлайн або офлайн операції карткою Weld Money. Сума за покупки або послуги буде списуватися в еквіваленті з біржі.
Інвестори
У проєкт інвестували Concorde Capital (Україна), Magnus Capital (США) і 7 O'Clock Capital (Китай).
"Зрозуміло, що, як і в більшості стартапів, є свої ризики, але заперечувати те, що крипта стала частиною нової реальності, просто не має сенсу", – розповів генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.