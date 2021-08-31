Український стартап Weld Money залучив інвестиції: чим займається

Український стартап Weld Money отримав інвестиції та готується до виходу на ринок. Команда розробляє рішення, що дозволяє розплачуватися криптовалютою як традиційної банківською картою.

В Україні криптовалютна картка Weld Money має запрацювати в жовтні поточного року. Вихід на ринок Європи та країн СНД запланований на кінець 2021 року.

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Про стартап

Розробники мали на меті запропонувати просто й зручне рішення, завдяки якому власники криптовалюти могли оплачувати нею будь-яку покупку або послугу. Так з'явилася криптовалютна картка Weld Money, яка нічим не відрізняється від звичайної банківської картки.

Спочатку криптовалюта використовувалася досить вузьким колом технічно підкованих людей, і тільки для великих переказів через високі транзакційні комісії й низку складнощів при виведенні в фіат,

– зазначив співзасновник проєкту Weld Money Олексій Бобок.

Щоб почати користуватися перевагами картки вам необхідно:

Заповнити форму на сайті, після чого користувач отримує віртуальну карту; Під'єднати до картки будь-яку біржу, на якій знаходиться криптовалюта. Це можна зробити через API за допомогою додатка Weld Money; Додати карту в Apple/Google Pay.

Криптовалютна картка Weld Money / Cкриншот Weld Money

Інвестори

Картка забезпечує можливість здійснювати онлайн або офлайн операції карткою Weld Money. Сума за покупки або послуги буде списуватися в еквіваленті з біржі.

У проєкт інвестували Concorde Capital (Україна), Magnus Capital (США) і 7 O'Clock Capital (Китай).​

"Зрозуміло, що, як і в більшості стартапів, є свої ризики, але заперечувати те, що крипта стала частиною нової реальності, просто не має сенсу", – розповів генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.