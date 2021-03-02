Український стартап Upswot залучив 4,3 мільйона доларів інвестицій

Українська IT-компанія Upswot залучила щонайменше 4,3 мільйона доларів інвестицій у seed-раунді. Стартап підтримали фонди та стратеги. Крім того, засновники сервісу отримали декілька пропозицій про покупку компанії.

Про це повідомив один із засновників проєкту Дмитро Норенко.

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У раунді взяли участь: Common Ocean, CFVVentures, SpeedUp Group, First Southern National Bank, ICBA та ангельські інвестори. За словами співзасновника стартапу Ярослава Ярославського, Північна Америка вже повністю перебудувалася під нові реалії, відтак жодних проблем із закриттям раунду не виникло.

"Люди, Продукт, Профіт" – саме так ми будуємо нашу компанію за допомогою понад 40 блискучих професіоналів. Ви – найважливіший актив нашої компанії, і я сподіваюся, що #upSWOT стане відправною точкою для кожного з вас у створення власного бізнесу,

– відзначив Дмитро Норенко.

Що відомо про стартап

Upswot – це сервіс для банків. Рішення забезпечує можливість отримувати огляд фінансового стану бізнесу за допомогою прямого доступу до бухгалтерських систем, CRM тощо. У свою чергу бізнеси отримують доступні кредити та найкращі ставки по депозитах. Компанія орієнтована на ринок США.

Автори ідеї та засновники сервісу – Андрій Давидчук, Ярослав Ярославський, Дмитро Норенко і Дмитро Сиволап. Наразі команда проєкту нараховує 40 осіб, а в найближчому майбутньому їх кількість зросте до 60 фахівців. Влітку 2020 року Upswot став одним з переможців сьомого і восьмого Pitch Day Українського фонду стартапів (USF).