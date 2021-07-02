Засновники та інвестори обрали новий ринок для масштабування шляхом численних етапів та аналізів. Вони зупинили свій вибір на Румунії через невеликий ринок продажу ліків і низький рівень конкуренції. Очікується, що незабаром сервіс запрацює за межами Європи.

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Про стартап

Liki24 – платформа для доставки ліків, що заснована українцем Антоном Аврінським у 2017 році. За даними Forbes, нині сервісом користуються понад 600 тисяч українців. Впродовж свого існування стартап залучив близько 6 мільйонів доларів інвестицій від: Genesis Investments, TA Ventures і Horizon Capital. Відзначається, що сукупний оборот у 2020 році зріс до 20 мільйонів доларів.

У травні 2021 року компанія спільно з Terralab запустила сервіс здачі аналізів Lab24, який дозволяє замовити здачу будь-яких аналізів додому або в офіс, зокрема – ПЛР і аналіз на антитіла від COVID-19.