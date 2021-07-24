Український літак перевіз винищувачі з Ізраїля до США: фото

Український літак доправив важливий вантаж з Ізраїлю до США. На борту Ан-124 в американський штат Арізона транспортували винищувачі.

4 винищувачі F-16 український літак доставив для канадської приватної компанії Top Aces. Сталося це 21 липня. Це вже друга така поставка.

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Повітряне судно із бортовим номером UR-82008 вилетіло з ізраїльської столиці – Тель-Авіва. Загалом він провів у польоті 17 годин, а вночі здійснював зупинку в ісландському місті Кефлавік. Ан-124 приземлився в аеропорту Фенікс-Меса о 13:26 за місцевим часом. Там його зустріли співробітники сервісної служби Top Aces.



Це вже друга поставка винищувачів з Ізраїля / Фото Top Aces

Після усіх необхідних процедур з літака вивантажили у частково розібраному стані 4 винищувачі F-16A. Напередодні військово-повітряні сили списали ці судна, як і попередню четвірку, аби у Top Aces переобладнати їх з цивільними посвідченнями.

Що варто знати про Top Aces

Джерело: "Вікіпедія"