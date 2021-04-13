Українці представили нові медичні бронеавтомобілі: фото

На українському ринку з'явилася нова версія броньованої медичної машини. Це розробка науково-виробничої компанії "ВК Система".

Підприємство вже постачає для української армії броньовані медичні машини на базі багатоцільового тягача МТЛБ. Тепер їх робитимуть й на базі плавучого бронетранспортера МТЛБу.

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Що відомо про розробку

Нова версія медичного евакуаційного авто отримала доопрацювання базового шасі.

Встановили й, зокрема, броньоване скло для механіка водія та нові освітлювальні прилади.

Крім цього – асфальтопрохідні башмаки на гусениці та видозмінену кормову частину корпуса.

У кормовій частині нової медичної бронемашини МТЛБу С – 2 стввесрорчатих дверей. Їх встановили для зручності завантаження та розвантаження поранених. Це й відрізняє авто від базового МТЛБу.

Броньована медична машина потрібна, аби вивозити поранених з поля бою чи осередку масових санітарних втрат. Саме там часто й надають першу медичну допомогу.

За словами розробників, для навантаження – вивантаження одного пораненого на ношах потрібно зовсім небагато часу, не більше 60 секунд.

Що ще варто знати

Машину на шасі МТ-ЛБ розробили у 2014 –2015 роках. У неї більша висота десантного відсіку, ніж у звичайній версії. Це дозволяє розмістити там поранених на носилках у 2 яруси.

У кормовій частині авто є лебідка з електроприводом. При потребі за допомогою тросу можна витягати поранених з важкодоступних зон або тих, наприклад, які охоплені вогнем.



Кормова частина броньованої медичної машини МТЛБу / Фото Валерія Бутешова



Такі машини МТ-ЛБ-С передали ЗСУ / Фото Валерія Бутешова​

Зауважимо, що загалом для потреб Збройних Сил України планують придбати 120 медичних машин. При цьому, впродовж 2016 – 2017 років вже закупили 30 одиниць МТ-ЛБ-С.