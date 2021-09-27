Українська EMGo Technology запускає виробництво електромотоцикла: його виведуть на світові ринки

Українська компанія EMGo Technology запускає виробництво потужного та інноваційного електричного мотоцикла ScrAmper. Незабаром його виведуть на світові ринки.

Розробка пройшла три редакції. Остаточна версія – це потужна і технологічна машина, яка може на рівних конкурувати з "топами" ринку.

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Характеристики електромотоцикла

розвиває до 130 кілометрів на годину;

до 200 кілометрів пробігу в міському циклі й до 110 кілометрів пробігу на максимальних параметрах швидкості;

обладнаний потужним бортовим зарядним пристроєм, що дозволяє заряджати його як на заправках для електрокарів, так і від побутової мережі (до 1,5 години від 0 до 100%).

Особливістю електромотоцикла стала власна система охолодження елементів АКБ – це патентна розробка EMGo, що дозволяє батареї номіналом в 10 кВт працювати без деградації та пошкоджень елементів на довгому піку у 24 кВт упродовж 35 хвилин.

Потужний електромотоцикл ScrAmper / Фото EMGo Technology

Реалізація виробництва

На жаль розгорнути повноцінний електромотозавод в Україні наразі не вдалося. "Нам довелося на даному етапі прийняти непросте рішення про розміщення виробництва своєї моделі на партнерських потужностях в Китаї. Саме це дасть нам можливість здійснити перший та наступні тури продажів ScrAmper у світ та задовольнити запит з інших потужних ринків, який, на щастя, є",

– розповідають розробники.

Сьогодні "Made in Ukraine" – водночас і дуже модний тренд, і мрія, яка важко реалізується у більшості випадків. Будуючи спеціалізоване виробництво в Україні доводиться будувати й усю суміжну інфраструктуру.

Однак електротранспорт – це нова індустрія. Так, в ній вже формуються нові лідери, нові точки вибухового зростання. Наприклад, сусідня Польща зараз просто на наших очах будує зелену індустрію з нуля і виходить в топ майбутніх європейських представників галузі.

В цьому і є історична важливість моменту – для деяких країн це шанс припинити гонку за лідерами в інших галузях і стати одними із лідерів в індустріях майбутнього, які тільки но будуються,

– підкреслюють у компанії.

Про компанію

EMGo Technology – це українська інжинірингова компанія, що є "зеленим підрозділом" українського мотоконцерну GEON. Структура поглиблено займається електричним транспортом та зеленою енергетикою. Наразі успішно реалізовані дрібносерійні концепти в електротранспорті, які продаються на локальному ринку України. Йдеться про швидкісний та місткий електроскутер RAZZO та електросамокат-позашляховик FLYWHEEL.

Крім того, EMGo напрацювала продуктову лінійку домашніх накопичувачів енергії – "розумних батарей". Незабаром розробники представлять низку готових рішень – від портативних "пауер-банків" на 1 кВт до потужних батарей з трифазними інверторами на борту.