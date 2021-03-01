Українка намалювала картину професійною косметикою для макіяжу: зафіксують рекорд

Джерело:фейсбук Лани Вєтрової
В Україні представили виняткову картину, яка написана незвичайними матеріалами. Витвір мистецтва створила українська художниця за допомогою професійної косметики для макіяжу.
Незабаром самобутню картину оголосять рекордом України в категорії "Мистецтво" та внесуть до Національного Реєстру Рекордів. Особливість роботи полягає в тому, що це найбільша картина, яка написана на полотні професійною косметикою для макіяжу.
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Авторка витвору – скульпторка та візажистка Анастасія Дідорук. Дівчина є чемпіонкою Європи з портретного малюнку, чемпіонкою України та світу з макіяжу і моделювання брів, чемпіонкою Європи з макіяжу, абсолютною чемпіонкою відкритого чемпіонату України з Face Chart, тренеркою і суддею міжнародних чемпіонатів з макіяжу.
Для того, аби втілити незвичайний задум, дівчині знадобилося:
Картина, намальована професійною косметикою для макіяжу / Фото фейсбук Лани Вєтрової