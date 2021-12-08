В Україні запускають новий навчальний заклад, що інвестуватиме у стартапи студентів
Джерело:Мінцифри
В Україні презентували новий технологічний університет – SET University. Очікується, що він запрацює вже наступного року.
Завдання навчального закладу – випускати не просто ІТ-фахівців, а ІТ-підприємців. Їх навчатимуть розробляти бізнес-плани та запускати власні проєкти.
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За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна має потенціал стати найбільшим IT-хабом у Східній Європі. Відтак необхідно стимулювати появу ще більшої кількості "єдинорогів", таких як GitLab чи Grammarly.Цифри! До 2024 року Мінцифри прагне збільшити частку IT у ВВП країни до 10%. Щорічно на ринок праці виходить близько 20 тисяч нових ІТ-фахівців.
Завдання держави – створювати додаткові стимули від держави для розвитку сфери. "Ініціативи щодо інноваційної та якісної підготовки ІТ-фахівців є надзвичайно актуальними", – зазначив Михайло Федоров.
Що відомо про університет
- SET University – результат співпраці Сергія Токарєва та Київської школи економіки.
- Університет діятиме на базі КШЕ за підтримки ІТ-інвесторів та бізнесменів.
- Один з основних напрямків університету – новітні технології.
- Очікується, що у ньому можуть з'явитися такі дисципліни: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data та Internet of Things.
- Навчати студентів будуть професори з провідних українських та закордонних університетів, а також топменеджери українських і міжнародних ІТ-компаній.
- Викладачі зможуть стати менторами студентів та презентувати реальні ІТ-кейси, щоб вони долучалися до їх вирішення.
- Як дипломну роботу випускники презентуватимуть ідею або проєкт власного стартапу.
- Найкращі проєкти отримають інвестування від венчурної студії, що діятиме на базі університету.
Системні навчальні заклади, створені бізнесом для бізнесу, мають дуже велику цінність, оскільки миттєво розуміють і попит, і пропозицію. І такі ініціативи, як SET University, зможуть це довести вже у річній перспективі,
– додав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков.