В Україні започаткували проєкт для віддаленої роботи IТ-фахівців

В Україні запустили інститут електронних резидентів для іноземних фахівців в галузі IT. Проєкт впроваджується Міністерством цифрової трансформації та Державною податковою службою України.

Ініціатива дає можливість IT-фахівцям запустити власний бізнес в Україні в режимі онлайн. Проєкт покликаний підтримати айтішніків з Білорусі, Південної Азії та інших країн, в яких спостерігається складну політичну та економічну ситуацію.

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Як це працює

Інститут електронних резидентів допоможе іноземним ІТ-фахівцям перенести свій бізнес в Україну, залишаючись дома. Для цього необхідно лише декілька кліків.

Так, представник ІТ-індустрії проходить безпекову перевірку, а згодом реєструється ФОП-ом в Україні онлайн через систему "Дія". Доходи, які отримує фахівець, надходять на рахунки в українські банки. Безпосередньо в Україні й сплачуються податки. Усі розрахунки проводяться в безготівковій формі.