В Україні випробували нові реактивні снаряди для БМ-21 "Град"

21 серпня 2021 , 10:40
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Джерело:

Мілітарний

Нещодавно на полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині, провели випробування боєприпасів "Тайфун-1". Їх запускали з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Розробник нових снарядів – Державне підприємство "КБ "Південне" з міста Дніпро. На підприємстві підкреслюють, що усі пуски проведені успішно, а завдання випробувань виконані в повному обсязі.

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Про снаряд

Реактивний боєприпас, розроблений КБ "Південне". Снарядом можуть озброюватися системи залпового вогню БМ-21У "Верба", БМ-21 "Град" й БМ-21 УМ "Берест". 122-міліметровий реактивний снаряд має масу бойової частини 18,4 кілограма. "Тайфун-1" має збільшену до 40 км дальність стрільби.

Випробування снарядів "Тайфун-1": дивіться відео

Інші випробування

  • липень 2021 року

Провели стрільби на Державному випробувальному полігоні "Алібей". У них також взяла участь модернізована ракетна установка "Точка-У".

  • травень 2021 року

Боєприпас випробовували на середню дальність та кучність.

  • квітень 2020 року

На Одещині реактивні снаряди випробували на максимальну дальність.

Довідка: Випробування снарядів виконуються у межах відповідної дослідно-конструкторської роботи згідно з договором із Міністерством оборони України у співпраці з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
Автор: Катерина Сердюк