На Харківщині виготовили першу в Україні партію екологічного скотчу. Ідею місцевого видавництва "Ранок" втілила у реальність Зміївська паперова фабрика.

Як виникла така ідея

Подробиці про це розповів Віктор Круглов, директор видавництва "Ранок". За його словами, підприємство друкує книжки саме на папері, який виробляє Зміївська фабрика.

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Понад 100 тисяч посилок щороку доводиться запаковувати за допомогою скотчу. Проте таке пакування переробити неможливо, адже скотч прилипає до обгортки.

Пригадалося, як колись усі заклеювали на зиму вікна паперовими стрічками, намащеними крохмалем. Подумали, чи можна таке зробити промисловим методом, – зауважив Круглов.

"От інженери та хіміки трішки "почаклували" з синтезованим крохмалем", – пояснив директор видавництва "Ранок".

Важливо! Як запевнив Круглов, виготовлений екологічний скотч повністю розкладається природним способом менш ніж за 6 місяців.

Особливості виробу

Варто зауважити, що у використанні такого екологічного скотчу все ж певні нюанси. Перед тим, як наклеювати стрічку, потрібно обов'язково змочити її водою.

Та розробники вже створюють устаткування, яке допоможе швидко зволожувати стрічку, аби швидко пакувати посилки. Перший такий пристрій вже представили.



Перший український екологічний скотч / Фото Зміївської паперової фабрики

Перші в Україні

Круглов наголосив, що їхня розробка є першою в Україні. Наразі це – експериментальна партія. Проте екоскотч мають намір виробляти й у промисловому масштабі, це знизить його ціну.

Зараз ціна одиниці практично вдвічі вища за звичайну клейку стрічку, але випуск більшими партіями буде дешевший,

– пояснив директор видавництва.

Крім цього, він також відзначив, що вже чимало компаній зацікавилися екологічним скотчем та хотіли б використовувати його у своїй роботі.