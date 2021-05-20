В Україні розробили перший ударний безпілотник-гелікоптер

Приватне акціонерне товариство "Рамзай" представило перший в Україні ударний безпілотник гелікоптерного типу. Льотні випробування першого дослідного зразка заплановані на цей рік.

Над проєктом працювали впродовж декількох років. Прототип БПЛА презентують у червні на Міжнародній виставці "Зброя та Безпека".

Варте уваги Український літак терміново доставив кисневі концентратори в Індію

Про безпілотник

Відзначають, що безпілотник-вертоліт вітчизняного виробництва буде мати досить великі розміри та значну вантажопідйомність. Таким чином, він зможе нести та використовувати ракетне озброєння. До слова, БПЛА буде оснащено високим ступенем захисту від ворожих засобів РЕБ.

ПрАТ "Рамзай" – інтегратор та розробник комплексу керованого озброєння 524Р, що дозволяє використовувати керовані ракети РК-2В ("Бар'єр-В") гелікоптерам Мі-8МСБ-В. Вищезгадане озброєння компанія розробляє у співпраці з ДККБ "Луч", ПАТ "Мотор Січ" та ДП "Фотоприлад". Підприємство входить до складу ГС "Ліга оборонних підприємств України".