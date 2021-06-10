В Україні почалося виробництво домашніх "розумних батарей"

Одеський R&D-центр EMGo Technology розробив і запустив у серійне виробництво продуктову лінійку потужних LiFePo4-накопичувачів. За словами розробників, станом на сьогодні компанія виводить на ринок два типи потужних батарей.

Перший – великий домашній пауербанк, другий – справжня "smart home battery".

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Про "розумні батареї"

Великий домашній пауербанк номіналом 8 кВт і піковою потужність 20 кВт – призначений для інтеграції в уже наявні й встановлені домашні сонячні системи з інвертором. Все більше українців, що користуються сонячними панелями, віддають перевагу створенню запасу доступної енергії перед "зливом" сонячної енергії в мережу за зеленим тарифом. "Smart home battery" – потужна батарея з інтегрованим інвертором. Такий пристрій є універсальною домашньою підстанцією, яку можна налаштувати на необхідний алгоритм роботи. Може працювати з сонячними панелями як резервуар енергії, а також – як розумний пауербанк: заряджається як від сонця, так і від мережі. В разі перебоїв з електрикою власник такої батареї навіть не помітить цього – "мозок" батареї спрацює автоматично і під'єднає наявні резерви. Бортовий комп’ютер батареї може одночасно заряджати батарею від сонця і, наприклад – віддавати енергію в систему живлення будинку.

Ми будуємо перше в Україні сертифіковане та стандартизоване виробництво потужних акумуляторних батарей на основі літію. Ми створюємо сховища для зберігання енергії та робимо вагомий внесок у розвиток зеленої енергетики в України. Переконані, що проєкт є важливим та актуальним для України з денним піком споживання і недостачею енергії вдень і колосальним надлишком енергії, що формується вночі. Сьогодні все більше людей переходять на альтернативні джерела енергії, або ж комбінують їх з традиційними,

– розповів один із засновників EMGo Technology.

Компанія має плани щодо максимальної локалізації виробництва цих позицій в Україні. На жаль, поки що немає фізичної можливості виробляти в Україні елементи живлення, з яких конструюються домашні батареї. Саме тому EMGo розпочали довготривалу проєктну співпрацю з одним з американських лідерів індустрії елементів живлення.

Водночас вже зараз локалізовано розробку і збирання пристроїв (лазерне зварювання елементів), на часі – локалізація виробництва керуючої та силової електроніки в Україні. За словами розробників, акумуляторні модулі можуть просто масштабуватися для використання їх не лише в побутових, але і в бізнес-цілях (до прикладу, як потужні підстанції для виробничих дільниць) – на випадок відключень електрики, або ж навіть для компенсування великих навантажень на мережу підприємства.