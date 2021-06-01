В Україні обмежили використання пластикових пакетів

В Україні ухвалили закон, що обмежує використання та розповсюдження пластикових пакетів. Головна мета – поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.

Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" встановлює заборону на використання та розповсюдження пластикових пакетів та визначає відповідальність за порушення вимог у вигляді штрафів та порядок їх накладення.

Важливо "Нам не до лампочки": у Харкові екобус збиратиме небезпечні відходи