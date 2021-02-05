В Україні оберуть бізнеследі року: головний приз – 100 000 гривень на розвиток власної справи

В Україні розпочалася третя щорічна премія "Створено жінками". Головна мета конкурсу – розвиток жіночого підприємництва, а також реальна підтримка бізнеследі, які вже започаткували власну справу.

Переможниця конкурсу отримає 100 000 гривень на розвиток власного бізнесу, підтримку та менторство великих компаній і Франко-української торговельно-промислової палати, а також ділову мандрівку до Парижу.

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"Створено жінками" Українська премія, започаткована у 2019 році за ініціативи комітету бізнеследі CCIFU. До нього входять жінки, які обіймають посаду директорки або є членкинями Комітету директорів французьких компаній в Україні. Місія премії – підтримка та розвиток жіночого підприємництва в країні.

За даними Державної служби статистики за 2020 рік, лише 29% українських підприємств, установ та організацій керуються жінками. Ба більше, в українському топ-100 бізнесменів за версією журналу Forbes Україна представлено лише шість жінок-підприємиць, враховуючи представниць сімейного бізнесу.

В чому проблематика

Сьогодні українські жінки стикаються з великою кількістю перешкод на шляху до розвитку власної справи. Перш за все, на діяльність сучасних підприємиць впливають такі фактори:

класичні проблеми української економіки;

відсутність доступного кредитування;

складна система оподаткування;

недосконалість законодавства;

непередбачуваність майбутнього;

гендерна нерівність.

"Українські жінки так довго жили зі стереотипами, які їм нав’язало суспільство, що й самі почали у собі сумніватися", – переконана організаторка премії Мод Жозеф.

Варто відзначити, що реалії сучасної бізнес-леді – це нижчі зарплати (у порівнянні з зарплатою чоловіків), відсутність представленості в медіа, політиці, професійній сфері, "синдром самозванця", звинувачення у завищеній емоційності. Крім того, роль "господині" заважає жінкам розпочати власну справу в і без того не ідеальному економічному та підприємницькому середовищі.

За словами директорки CCIFU, організатори премії прагнуть зламати стереотипи та продемонструвати, що жінка може бути найкращим керівником та підприємницею.

Вже декілька років поспіль ми отримуємо заявки від учасниць, бізнес-здобутками яких дійсно можна пишатися. Вони розумні, сміливі та дуже успішні у своїх справах. Саме такі жінки ладні зламати застаріли стереотипи й бути обличчям нової України, і саме тому ми продовжуємо їх підтримувати,

– відзначає засновниця премії "Створено жінками".

Конкурс

Взяти участь у конкурсі можуть всі охочі жінки, котрі заснували власний бізнес у будь-якій сфері діяльності. Ознайомитись з детальними умовами та зареєструватися на участь можна за посиланням. Організатори прийматимуть заявки до 15 березня включно. Участь в конкурсі – безкоштовна. Переможницю визначать 8 липня в межах урочистої церемонії нагородження.

Переможниці попередніх років

Руслана Римарська – засновниця компанії "Будьмо здорові", яке виробляє печиво без глютену та лактози. Вона стала найкращою бізнеследі 2019 року.

яке виробляє печиво без глютену та лактози. Вона стала найкращою бізнеследі 2019 року. Євгенія Ніколайчук – співзасновниця та керуюча партнерка мережі винних барів, що представляють українських виноробів, Like a Local’s Wine Bar. Підприємиця отримала премію у 2020 році.

Переможниця премії "Створено жінками" 2020 Євгенія Ніколайчук та директорка CCIFU / Фото пресслужби премії "Створено жінками"