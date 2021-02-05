В Украине выберут бизнес-леди года: главный приз – 100 000 гривен на развитие собственного дела
В Украине началась третья ежегодная премия "Створено Жінками". Главная цель конкурса – развитие женского предпринимательства, а также реальная поддержка бизнес-леди, которые уже начали собственное дело.
Источник:Инновации 24
Победительница конкурса получит 100 000 гривен на развитие собственного бизнеса, поддержку и менторство крупных компаний и Франко-украинской торгово-промышленной палаты, а также деловую поездку в Париж.
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"Створено жінками"Украинская премия, основанная в 2019 году по инициативе комитета бизнес-леди CCIFU. В него входят женщины, которые занимают должность директора или являются членами Комитета директоров французских компаний в Украине. Миссия премии – поддержка и развитие женского предпринимательства в стране.
По данным Государственной службы статистики 2020 года, лишь 29% украинских предприятий, учреждений и организаций руководятся женщинами. Более того, в украинском топ-100 бизнесменов по версии журнала Forbes Украина представлено лишь шесть женщин-предпринимательниц, учитывая представительниц семейного бизнеса.
В чем проблематика
Сегодня украинские женщины сталкиваются с большим количеством препятствий на пути к развитию собственного дела. Прежде всего, на деятельность современных предпринимательниц влияют следующие факторы:
- классические проблемы украинской экономики;
- отсутствие доступного кредитования;
- сложная система налогообложения;
- несовершенство законодательства;
- непредсказуемость будущего;
- гендерное неравенство.
"Украинские женщины так долго жили со стереотипами, которые им навязало общество, что и сами начали в себе сомневаться", – убеждена организаторка премии Мод Жозеф.
По словам директора CCIFU, организаторы премии стремятся сломать стереотипы и показать, что женщина может быть лучшей руководительницей и предпринимательницей.
Уже несколько лет подряд мы получаем заявки от участниц, бизнес-достижениями которых действительно можно гордиться. Они умные, смелые и очень успешные в своих делах. Именно такие женщины готовы сломать устаревшие стереотипы и быть лицом новой Украины, и именно поэтому мы продолжаем их поддерживать,
– отмечает основательница премии "Створено жінками".
Конкурс
Принять участие в конкурсе могут все желающие женщины, которые основали собственный бизнес в любой сфере деятельности. Ознакомиться с подробными условиями и зарегистрироваться на участие можно по ссылке. Организаторы будут принимать заявки до 15 марта включительно. Участие в конкурсе – бесплатное. Победительницу определят 8 июля в рамках торжественной церемонии награждения.
Победительницы предыдущих лет
- Руслана Рымарская – основательница компании "Будьмо здорові", которая производит печенье без глютена и лактозы. Она стала лучшей бизнес-леди 2019 года.
- Евгения Николайчук – соучредительница и управляющая партнерша сети винных баров, представляющие украинских виноделов, Like a Local's Wine Bar. Предпринимательница получила премию в 2020 году.
Победительниц премии "Створено жінками" 2020 Евгения Николайчук и директорка CCIFU / Фото пресс-службы премии "Створено жінками"
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