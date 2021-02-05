В Украине началась третья ежегодная премия "Створено Жінками". Главная цель конкурса – развитие женского предпринимательства, а также реальная поддержка бизнес-леди, которые уже начали собственное дело.

Победительница конкурса получит 100 000 гривен на развитие собственного бизнеса, поддержку и менторство крупных компаний и Франко-украинской торгово-промышленной палаты, а также деловую поездку в Париж.

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"Створено жінками" Украинская премия, основанная в 2019 году по инициативе комитета бизнес-леди CCIFU. В него входят женщины, которые занимают должность директора или являются членами Комитета директоров французских компаний в Украине. Миссия премии – поддержка и развитие женского предпринимательства в стране.



По данным Государственной службы статистики 2020 года, лишь 29% украинских предприятий, учреждений и организаций руководятся женщинами. Более того, в украинском топ-100 бизнесменов по версии журнала Forbes Украина представлено ​​лишь шесть женщин-предпринимательниц, учитывая представительниц семейного бизнеса.

В чем проблематика

Сегодня украинские женщины сталкиваются с большим количеством препятствий на пути к развитию собственного дела. Прежде всего, на деятельность современных предпринимательниц влияют следующие факторы:

классические проблемы украинской экономики;

отсутствие доступного кредитования;

сложная система налогообложения;

несовершенство законодательства;

непредсказуемость будущего;

гендерное неравенство.

"Украинские женщины так долго жили со стереотипами, которые им навязало общество, что и сами начали в себе сомневаться", – убеждена организаторка премии Мод Жозеф.

Стоит отметить, что реалии современной бизнес-леди – это более низкие зарплаты (в сравнении с зарплатой мужчин), отсутствие представленности в медиа, политике, профессиональной сфере, "синдром самозванца", обвинения в завышенной эмоциональности. Кроме того, роль "хозяйки" мешает женщинам начать собственное дело в и без того не идеальной экономической и предпринимательской среде.

По словам директора CCIFU, организаторы премии стремятся сломать стереотипы и показать, что женщина может быть лучшей руководительницей и предпринимательницей.

Уже несколько лет подряд мы получаем заявки от участниц, бизнес-достижениями которых действительно можно гордиться. Они умные, смелые и очень успешные в своих делах. Именно такие женщины готовы сломать устаревшие стереотипы и быть лицом новой Украины, и именно поэтому мы продолжаем их поддерживать,

– отмечает основательница премии "Створено жінками".

Конкурс

Принять участие в конкурсе могут все желающие женщины, которые основали собственный бизнес в любой сфере деятельности. Ознакомиться с подробными условиями и зарегистрироваться на участие можно по ссылке. Организаторы будут принимать заявки до 15 марта включительно. Участие в конкурсе – бесплатное. Победительницу определят 8 июля в рамках торжественной церемонии награждения.

Победительницы предыдущих лет

Руслана Рымарская – основательница компании "Будьмо здорові", которая производит печенье без глютена и лактозы. Она стала лучшей бизнес-леди 2019 года.

которая производит печенье без глютена и лактозы. Она стала лучшей бизнес-леди 2019 года. Евгения Николайчук – соучредительница и управляющая партнерша сети винных баров, представляющие украинских виноделов, Like a Local's Wine Bar. Предпринимательница получила премию в 2020 году.

Победительниц премии "Створено жінками" 2020 Евгения Николайчук и директорка CCIFU / Фото пресс-службы премии "Створено жінками"