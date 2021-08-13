Українець встановив рекорд у США на вітчизняному електробайку: фото

Гонщик Сергій Малик встановив рекорд швидкості на українському електробайку у США. Досягнення зафіксоване під час змагань Bonneville Speed Week 2021.

Малик брав участь у перегонах разом з авторським байком – Delfast Dnepr Electric. Спортсмен проїхав соляним озером у Боневілі зі швидкістю 107,217 милі за годину (172,5490 кілометра за годину). Це – унікальний рекорд, зафіксований у категорії "A" OMEGA.

Варте уваги Юний винахідник розробив мотоцикл, який працює на болотному пальному: хоче врятувати планету

Що відомо

Delfast Dnepr Electric – електричний мотоцикл, зібраний командою українських фахівців. Байк сконструйований на базі вітчизняного мотоцикла "ДНЕПР". Ідейний натхненник та розробник – Сергій Малик. Мета проєкту полягала у відродженні культового бренду та реалізації модернізованого прототипу.

Рекорд українського гонщика у США: фото

Delfast Dnepr Electric / Фото фейсбук Київського міського автомотоклубу