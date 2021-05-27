Транспорт майбутнього: Kelekona розробляють аеротаксі на 40 пасажирів – фото, відео

Американський стартап Kelekona займається розробкою аеротаксі, яке призначене для перевезення до 40 пасажирів. Розробникам вдалось компенсувати гігантську вагу та габарити конструкції завдяки особливій формі корпусу, який разом із вісьмома пропелерами мав би забезпечувати підіймальну силу.

Нью-Йоркська компанія працює над дизайном повітряного судна для далеких перельотів, який важитиме приблизно 4,5 тонн. Автори проєкту розраховують, що таке таксі розвиватиме достатньо велику швидкість – понад 500 км/год – та з легкістю зможе подолати відстань від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса.

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За задумкою, у повітря мають підніматись чотири блоки, які мають дві пари канальних вентиляторів. Також блоки матимуть лопаті, які регулюються. Щоб аеротаксі рухалось вперед, блоки будуть нахилятись, утворюючи векторну тягу.

Ця модель судна матиме особливий дизайн широкого корпусу, який знизу буде пласким, а зверху – заокругленим. Завдяки цьому зникає потреба у гігантських крилах, на відміну від інших важковагових eVTOL.

Модель судна матиме особливий дизайн / Фото Newatlas

Збоку модель має каплевидну форму, яка поступово звужується у напрямку хвоста, – це забезпечує величезну підіймальну поверхню.

На думку експертів, таке велике судно повинно мати потужні акумулятори, щоб забезпечити довготривалий політ. У планах Kelekona – розмістити батареї на кілька мегават-годин під підлогою та зробити їх легкозамінними, щоб їх можна було швидко зняти та зарядити.

Kelekona презентувала аеротаксі нового класу: дивіться відео

А от Китай планує запустити повітряне таксі міжнародного сполучення. Прототип компанії EHang вже пройшов випробування приземлення та взльоту.

Volocopter презентувала модель таксі нового класу для далеких перельотів. Вона може долати до 100 кілометрів без перезарядки. Аеротаксі рухається завдяки гібридній системі з роторами та пропульсивними пропелерами, яка забезпечує можливість розігнати транспортне судно до 250 км/год.

Згідно з оцінками спеціалістів, до запуску виробництва зараз найближчими є китайські компанії.