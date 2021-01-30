У Токіо розробили інноваційні окуляри, які покращують зір: як працюють

Токійська компанія Kubota Pharmaceutical Holdings розробила технологію, яка може частково покращити зір. Пристрій нагадує звичайні окуляри. Розробники обіцяють приголомшливий результат – корекцію зору без хірургічного втручання.

Джерело: Sciencemint

Розумні окуляри здатні боротися з поширеною проблемою порушення зору – короткозорістю. Наразі прототип Kubota перебуває на стадії тестування, але вже продемонстрував дивовижні результати.

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Короткозорість (міопія) Дефект зору, коли людина чітко бачить лише близько розташовані предмети. Результат підвищеної заломлювальної сили оптичних середовищ ока (кришталика, рогівки) або надто великої довжини осі (при нормальній заломлювальній силі) очного яблука. Міопія прогресує зі збільшенням осьової довжини до 20 років.

Чому це важливо

Головна мета – допомогти мільярдам людей по всьому світу боротися з порушеннями зору за допомогою неінвазивних корекційних методів. Спершу компанія прагне розпочати випуск "розумних" окулярів в Азії, адже саме там велика кількість людей бореться з короткозорістю.

Відзначається, що з проблемою короткозорості у віці до 20 років стикаються: 95% японців, 96% південнокорейців, 85% тайванців, 87% гонконгців та 82% жителів Сінгапуру. Загалом у світі близько 2,56 мільярда людей страждають на короткозорість.

"Розумні" окуляри для корекції зору Kubota / Kubota Pharmaceutical Holdings

Як це працює

Окуляри Kubota проєктують зображення з лінзи пристрою на сітківку ока, щоб виправити помилку заломлення, яка спричиняє короткозорість. Іншими словами, відбувається тренування м'язів ока. Компанія стверджує, що для разючої корекції зору достатньо носити окуляри 1 – 1,5 години щодня. Впродовж скількох днів / тижнів / місяців необхідно використовувати пристрій? Як довго триває ефект? Чи можливо виправити проблему назавжди? Наразі фахівці проводять дослідження, аби знайти відповіді на ці запитання.

Випробування

Розробники вже розпочали клінічні випробування пристрою в Японії та США. До експерименту залучили 25 людей. Крім того, експерти протестували окуляри на електронному стенді та зафіксували факт покращення зору.

Компанія також заявила про намір розробити контактні лінзи для корекції короткозорості. До слова, у 2019 році цей метод розпочали випробовувати в Ізраїлі.