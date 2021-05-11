TikTok запускає інструмент пошуку вакансій для покоління Z

Соціальна мережа TikTok випробовує сервіс для наймання співробітників. Рішення покликане допомогти людям знайти роботу на платформі та зв'язатися з компаніями, які шукають кандидатів.

Нововведення дозволить брендам використовувати соціальну мережу як ще один канал найму. Нині компанія тестує пілотну програму в групі компаній. У ній взяли участь декілька великих брендів, зокрема – спортивні ліги.

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Про сервіс

Платформа являє собою окрему вебсторінку, яка доступна через додаток TikTok. Саме там бренди зможуть публікувати вакансії, в першу чергу – початкового рівня.

Користувачі можуть розміщувати на сайті не традиційне резюме, а відео у форматі TikTok. Ідея полягає в тому, щоб здобувачі застосовували унікальний підхід для презентації себе та розповіді про власний досвід роботи.

У компанії підкреслюють, що кандидати можуть опублікувати відеорезюме у своїх профілях TikTok, аби допомогти популяризувати нову послугу.