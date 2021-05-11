Нововведение позволит брендам использовать социальную сеть как еще один канал найма. Сейчас компания тестирует пилотную программу в группе компаний. В ней приняли участие несколько крупных брендов, в частности – спортивные лиги.

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О сервисе

Платформа представляет собой отдельный вебсайт, который доступен через приложение TikTok. Там бренды смогут публиковать вакансии, в первую очередь – начального уровня.

Пользователи смогут размещать на сайте не традиционное резюме, а видео в формате TikTok. Идея заключается в том, чтобы соискатели применяли уникальный подход для презентации себя и рассказа о собственном опыте работы.

В компании подчеркивают, что кандидаты могут опубликовать видеорезюме в своих профилях TikTok, чтобы помочь популяризировать новую услугу.