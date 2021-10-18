Зафіксоване на світлині утворення розташоване за 160 000 світлових років від Чумацького Шляху. Незвичайний об'єкт виглядає як Pac-Man, що ковтає зірки.

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Pac-Man Японська франшиза відеоігор компанії Bandai Namco Entertainment. Здебільшого це ігри з погонями в лабіринті, однак зустрічаються й інші жанри. Pac-Man є однією з найтриваліших, найбільш продаваних і найприбутковіших франшиз відеоігор в історії.

Що відомо

За інформацією NASA, об'єкт N 63A являє собою залишки супернової – потужного вибуху, викликаного вибухом зірки під власною вагою наприкінці її життя. Він розташований у Великій Магеллановій Хмарі (LMG). Це сусідня галактика, яку можна побачити неозброєним оком із Землі.

Залишки супернової, оточені безліччю зірок, розташовані у декількох ділянках зореутворення. Там великі хмари газу конденсуються і колапсують у молоді зірки.

Процес зореутворення

Зірки та планети довкола утворюються завдяки суперновим зіркам. Так, вони викидають газ та важкі елементи. Однак цього разу потужні ударні хвилі зупинили зореутворення в цьому регіоні. Фахівці стверджують, що відносно молодий об'єкт N 63A у майбутньому може дати поштовх власній ділянці зореутворення.