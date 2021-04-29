Світ повністю нормалізується до кінця 2022 року, – Білл Гейтс

Підприємець та філантроп Білл Гейтс переконаний, що потрібно докласти глобальних зусиль для пришвидшення доступу до засобів лікування та вакцин проти COVID-19. Відтак, світ стане "повністю нормальним" до кінця 2022 року.

Бізнесмен поділився своїми думками щодо розподілу вакцин, інвестицій в охорону здоров'я та підготовки до наступної пандемії.

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Що сказав Білл Гейтс

Безперечно, у галузі глобальної охорони здоров'я спостерігається значний розрив у термінах потрапляння вакцини до багатих та бідних країн. Так, перші отримали пріоритет. Мільярдер сподівається, що вже цього літа США та Великобританія зможуть досягти високого рівня вакцинації. Це дозволить постачати більше вакцин по всьому світу цьогоріч й до кінця 2022 року.

Те, що зараз ми робимо щеплення 30-річним у Великобританії та США, а 60-річні жителі Бразилії та Південної Африки не отримали вакцину – це не чесно, але протягом трьох або чотирьох місяців розподіл вакцин нормалізується і вони надходитимуть до всіх країн, в яких рівень епідемії критичний,

– підкреслив Гейтс.

На думку підприємця, наразі питання щодо того, наскільки широко буде застосовуватися вакцина Johnson & Johnson, розповсюдження якої було частково припинене, але відновлене, залишається відкритим.

Гейтс також висловив занепокоєння суперечливим кроком щодо скорочення бюджету зовнішньої допомоги Великобританії з 0,7 відсотка валового національного доходу до 0,5 відсотка. Він заявив, що "чим швидше його відновлять – тим краще" через його "критичну важливість" у боротьбі з такими захворюваннями, як поліомієліт.

Підготовка до майбутнього

Також підприємець наголосив на необхідності бути готовим до неминучих загроз у майбутньому.

"Люди не вкладали достатньо коштів у цей ризик... тому, сподіваюся, ми пам'ятаємо, що нам потрібно інвестувати й бути готовими до наступної пандемії. Мені дуже приємно, що Великобританія думає як про те, щоб закінчити поточну пандемію, так і про те, що буде далі. Це справжній пріоритет", – підсумував підприємець.

Раніше Білл Гейтс відзначав, що підготовка до наступної пандемії має бути комплексною. Ба більше, мільярдер впевнений: щоб врятувати світ від масових смертей, які спричинила пандемія COVID-19, до можливої небезпеки необхідно ставитися так само серйозно, як ми ставимося до загрози війни.