У Нідерландах створили маску, з якої після використання проростають квіти

Нідерландська дизайнерка Маріанна де Гроот створила маску з рисового паперу, яка біологічно розкладається. Ба більше, після використання її можна закопати у землю – й на цьому місці проростуть квіти.

Все тому, що між шарами рисового паперу є насіння квітів, які можуть прорости при правильних умовах. Маска отримала назву Marie Bee Bloom.

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Матеріал для неї зроблений з суміші рису, води, а також натурального крохмалю. Водночас більшість масок нині виготовляють з пластикових волокон, які містять мікропластик.

З 52 мільярдів масок, виготовлених у всьому світі впродовж 2020 року, приблизно 1,56 мільярда потрапили в океани. Там вони можуть залишатися століття.

Довжину пов'язок маски, які виготовлені зі звичайної пряжі, можна регулювати. Частини маски "приклеєні" один до одного за допомогою картопляного крохмалю.

Що відомо про захист

У Fast Company намагалися з'ясувати, чи справді маска з рисового паперу захищає від вірусів. Там не знайшли жодного прикладу, коли б цей матеріал був протестований як засіб індивідуального захисту.

Одна маска Marie Bee Bloom обійдеться у приблизно 3,5 долари. Це – набагато дорожче ніж хірургічні маски і навіть маски-респіратори N95.

Тож, схоже, що маски з рисового паперу не забезпечують максимальний рівень захисту для користувача. Водночас, що важливо, демонструють екологічний підхід.