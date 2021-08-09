В цьому переконані аналітики сінгапурського венчурного фонду Jungle Ventures. Вони зауважують, що останні 3 – 5 років спостерігався рекордний зріст. Крім того, свій прогноз вони підкріплюють проведеним аналізом 31 стартапу, сума капіталу яких становить понад 250 мільйонів доларів.

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Що ще відомо

Аналітики зауважують, що у Південно-Східній Азії проживає близько 400 мільйонів користувачів Інтернету, і 10% з них вперше вийшли в мережу у 2020 році.

Відповідно до звіту Google – Temasek Holdings і Bain & Company, до 2025 року інтернет-економіка Сінгапуру, Малайзії, Індонезії, Філіппінів, В'єтнаму та Таїланду перевищить 300 мільярдів доларів.

Стартапи в регіоні не відчувають брак фінансування, оскільки інвестори, включаючи приватний капітал, виписують великі чеки. Так, стартапи в Південно-Східній Азії залучили рекордні 6 мільярдів доларів за перші три місяці року.