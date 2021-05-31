У проєкт інвестували венчурні компанії, зокрема: Prime Movers та Draper Associates. Ба більше, компанія отримала дослідницький грант від ВВС США. Найближчим часом розробники прагнуть залучити додаткове фінансування від Міністерства оборони.

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Про проєкт

Засновники компанії впевнені, що їх проєкт приречений на успіх. "Кожні кілька десятиліть люди намагаються створити літак, який доставлятиме людей куди завгодно за годину. Однак тепер це спрацює." Так, літак буде оснащений суперефективним двигуном, який витримуватиме додаткову вагу. Крім того, зліт та посадка не відрізнятиметься від традиційного пасажирського літака. Новітній літальний апарат розроблятимуть впродовж 10 років.

Наразі інженери працюють над розробкою форми майбутнього літака. Перші випробування розпочнуться влітку. Фахівці проведуть тестування трьох моделей літака. За попередніми розрахунками, він зможе розвивати швидкість до 9 000 миль за годину.

Довідка: Компанію Venus Aerospace заснували Ендрю та Сара Дагглбі – колишні співробітники Virgin Orbit. Вони тривалий час працювали в космічній компанії Джеффа Безоса, а згодом вирішили створити свою. Глобальна мета подружжя – створити власний орбітальний літак. Сара є інженеркою з написання коду, а Ендрю спеціалізується на операціях щодо запуску, корисному навантаженні та силовій установці. Над розробкою працюють 15 фахівців в галузі космічної промисловості.