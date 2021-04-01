У США розробили розумний одяг, який здатний виправляти поставу

Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили нову тканину, яка покращує поставу. Інноваційний матеріал має датчики, які можуть бути використані для збору даних про пози людей та рухи тіла.

Працівники Лабораторії комп'ютерних наук та штучного інтелекту представили тканину, яка відчуває тиск людини. Матеріали дослідження опублікованій у науковому журналі Nature.

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Як це вдалося

Дослідники створили тканину, яка покрита численними датчиками, що вбудовуються на рівні волокна та вплітаються в пряжу. Вони також розробили самокорегуючий механізм на основі алгоритму машинного навчання, щоб визначати, коли датчик вийшов з ладу та ремонтувати його. Так, дані будуть максимально точними. Матеріал виглядає та відчувається як будь-яка інша трикотажна тканина.

Ключова ідея полягає в тому, щоб створити одяг, який може аналізувати рухи власників, а потім передавати дані програмі, яка може навчити їх змінювати або покращувати свою поведінку. Це може стосуватися людини, яка сутулиться, або спортсмена, який хоче покращити свої показники. Крім того, новітній матеріал можна застосовувати для моніторингу стану здоров'я літніх пацієнтів та виявлення того, чи хтось не впав.

Наразі команда має кілька прототипів одягу:

шкарпетки, за допомогою яких можна дізнатися, як рухається нога;

жилет, який може визначити, як рухається ваше тіло, яких матеріалів ви торкаєтесь і як ви взаємодієте з оточенням.

Прототипи розумного одягу / Фото MIT CSAIL