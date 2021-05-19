У США розробили робота-колібрі: він оснащений штучним інтелектом

Дослідники з університету Перд'ю розробили летючих роботів, здатних відтворити поведінку колібрі. Навчання цих колібрі-роботів здійснюється за допомогою алгоритмів машинного навчання, що базуються на різних природних навичках та техніках, які використовуються птахом щодня.

За допомогою штучного інтелекту разом з гнучкими крилами робот здатний навчити себе новим трюкам. Він може відчувати, торкаючись поверхонь. Після того, як робот навчиться моделювання, він може рухатися самостійно як колібрі.

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Робот може створити карту, не бачачи її оточення. Це надзвичайно корисно, адже робот може шукати жертв у темному місці,

– зазначив доцент кафедри машинобудування в Університеті Пердью Сіньян Ден.

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Характеристики робота

обладнаний гнучкими махаючими крилами та двома двигунами;

крила зроблені з вуглецевого волокна та лазерно-різаних мембран;

3D-друкований корпус.

Дослідникам вдалося успішно побудувати продуктивного робота-колібрі вагою всього 12 грамів – стільки ж важить реальний колібрі. Крім того, він здатний переносити до 27 грамів, що вдвічі перевищує його вагу. Роботи-колібрі літають так само тихо, як і справжні птахи.

Зауважують, що роботи-колібрі є дуже корисними, коли справа стосується пошуково-рятувальних робіт. Ба більше, розробка відкриває нові можливості для дослідників – вивчати колібрі, не порушуючи їх природне середовище.