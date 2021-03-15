Графіті на дорогах: в США прагнуть підвищити безпеку руху за допомогою арту

У США розпочали впровадження ініціативи, в межах якої 20 міст можуть отримати гранти у розмірі 25 000 доларів. Проєкт, який покликаний підвищити безпеку на автомобільних дорогах, реалізують за підтримки Bloomberg Philanthropies.

Так, гранти вже отримали 16 міст. Головна мета – допомогти місцевим адміністраціям використовувати мистецтво з метою підвищення безпеки водіїв та пішоходів на дорогах.

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Очікується, що такі дизайнерські проєкти допоможуть зменшити кількість ДТП з постраждалими або загиблими.

Всупереч ентузіазму художників, федеральне управління шосейних доріг зауважує, що тривимірні пішохідні переходи здатні призвести до небезпечної поведінки водіїв.



Тривимірні пішохідні переходи / Фото Bloomberg Philanthropies

Перші результати

За даними Bloomberg Philanthropies, впровадження першого етапу проєкту в Канзас-Сіті продемонструвало, що загальна швидкість транспортних засобів знизилася на 45 відсотків, а відстань між пішохідними переходами зменшилася на 50 відсотків.

У США прагнуть підвищити безпеку руху за допомогою арту / Фото Bloomberg Philanthropies

Зауважують, що окрім "ефекту заспокоєння дорожнього руху", використання публічного мистецтва по-новому буде вирішальним засобом, який допоможе містам оговтатися від коронакризи та відновити почуття згуртованості.

"Це можливість по-справжньому переосмислити, абсолютно змінити форму наших міст, наших кварталів, нашого культурного життя", – сказала виконавчий продюсер театру "Аполлон" у Гарлемі (Нью-Йорк) Каміла Форбс. На її думку, місцеві керівники мають співпрацювати з представниками мистецтва, аби допомогти сформувати яскраве майбутнє міського життя.