Унікальний та потужний: США показали візуалізацію бомбардувальника-невидимки

ВВС США (USAF) оприлюднили нову візуалізацію свого бомбардувальника-невидимки B-21 Raider. Це унікальний корабель, побудований Northrop Grumman в межах надсекретної програми.

Раніше відомство показало два зображення майбутнього стратегічного бомбардувальника. Ключова відмінність третього – форма бортового скла повітряного судна.

Варте уваги Пілот Ан-225 "Мрія" показав зліт літака, знятий з безпілотника: потужне відео

Деталі

Новий рендеринг демонструє як B-21 летить на базі ВПС Едвардс в Каліфорнії. Зазначається, що потужний бомбардувальник стане носієм ядерної зброї й зможе залишатися майже непоміченим для засобів протиповітряної оборони противника.

Офіційна візуалізація B-21, яку представили у 2016 році / Фото USAF

Перший політ B-21 має відбутися до середини 2022 року. Згодом два літаки, які вже розробляються, переїдуть в Едвардс для інтенсивної програми льотних випробувань.