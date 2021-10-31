У США планують виробляти авіаційне паливо з вуглекислого газу

Військово-повітряні сили США мають намір виробляти вуглецево-нейтральне авіаційне паливо. Для цього використовуватимуть вуглекислий газ з повітря, воду та відновлювані джерела енергії.

Новітнє паливо E-Jet можна буде отримати в будь-якій точці планети. Наразі американські військові вивчають метод технологічної компанії Twelve. Він отримав назву "промисловий фотосинтез".

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Ми розглядаємо низку ініціатив, спрямованих не лише на оптимізацію використання авіаційного палива для підвищення боєздатності, а й на зниження логістичного навантаження. Перетворення вуглецю має неабиякий потенціал для підтримки цих зусиль, і технологія Twelve – один з інструментів, який може допомогти нам у цьому, – відзначає Роберто Герреро, заступник помічника міністра ВПС з питань оперативної енергії.

Про технологію

Метод базується на електролізі з полімерною електролітичною мембраною, завдяки чому відбувається розкладання діоксиду вуглецю і води на їх компоненти – іони. Потім вони перетворюються на кисень, водень та окис вуглецю. Далі відбувається процес Фішера-Тропша, який поетапно перетворює компоненти на складні органічні молекули – поліетилен, етанол, етилен, метан, поліпропілен та авіагас.

Якщо технологія продемонструє свою ефективність та надійність, її застосовуватимуть для військових цілей. Відтак ВПС США зможуть виробляти синтетичне паливо на місці без потреби у вугіллі, природному газі чи біопаливі.