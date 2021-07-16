Зауважують, що на гідроелектростанції, яку побудували у 1897 році, майже все обладнання – застаріле. Тож вона не приносить значного прибутку.

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Енергію на ГЕС виробляють сім оригінальних турбін, загальна потужність яких становить близько 5 мегаватів. Ба більше, отримана електрика коштує всього три центи за кіловат-годину.

Так, глава компанії Albany Engineering Джим Беша вирішив підвищити прибуток підприємства шляхом майнингу. Він придбав старі сервери й направив частину потужності ГЕС на видобуток криптовалюти, яка є надзвичайно популярною сьогодні. Однак підприємець не розглядає її як довгострокову інвестицію, тож щотижня виводить заробіток.

Це найкращий вид майнингу біткойнів. Адже ми використовуємо поновлювані джерела енергії, – підкреслив Беша.

Найближчим часом Albany Engineering прагне домогтися присвоїти станції охоронний статус, аби зберегти підприємство. ГЕС може стати пам'яткою інженерної думки.