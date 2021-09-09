У США 14-річний хлопчик надрукував протез руки на 3D-принтері

Молодий інженер Семмі Сальвано, який мешкає у Нью-Джерсі (США), власноруч створив протез руки. Для цього він застосував 3D-принтер.

Безперечно, протезування – задоволення не з дешевих. Послуга може коштувати від 3 000 до 30 000 доларів. Відтак саморобний пристрій може стати недорогою альтернативою.

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Деталі

14-річний винахідник витратив майже усе літо, аби спроєктувати й друкувати на 3D-принтері протез руки для свого друга Евана Кірбі. Він не має декількох пальців на одній з рук. Пристрій подарував Кірбі змогу вперше забрати ключі від машини у своєї матері. Хлопчик вражений і вдячний другові за нові можливості.

Мати Семмі зауважує, що син з дитинства відрізнявся винахідливістю. Хлопчик має на меті вступити до університету Дрекселя і продовжити кар'єру інженера. Його заповітна мрія – працювати на Ілона Маска.