Швейцарські дослідники розробили біорозкладаний міні-конденсатор

У Швейцарії розробили новітній біорозкладаний мініконденсатор. Він покликаний зменшити кількість електронних відходів.

Група вчених швейцарського дослідницького інституту Empa створили 3D-надрукований прототип пристрою. Він складається з гнучкої підкладки, поверх якої нанесений провідний шар, електрод та електроліт.

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Матеріали дослідження опубліковані в журналі Advanced Materials.

Що відомо про пристрій

субстрат складається із суміші целюлозних нановолокон та нанокристалів, змішаних з гліцерином;

провідний шар виконаний з графіту, сажі та шелаку;

електрод складається з тих же матеріалів, що і підкладка, разом з активованим вугіллям і графітом;

електроліт виготовлений з нанокристалів целюлози, гліцерину та кухонної солі.

У поточному вигляді отриманий пристрій здатний живити невеликий цифровий годинник і може зберігати електричний заряд протягом декількох годин. Крім того, він може витримати тисячі циклів заряду/розряду, є стійким до тиску та ударів. Крім того, пристрій буде продовжувати працювати після заморожування або за умови, якщо ним не користуватися роками.

Біорозкладаний міні-конденсатор / Gian Vaitl / Empa

Зауважують, що він розкладається впродовж двох місяців. Так, від нього залишиться лише декілька видимих ​​шматочків вуглецю. На противагу цьому, звичайні батареї можуть викидати токсини в навколишнє середовище, коли потрапляють на звалища, а також їх доволі важко повністю переробити.

Відзначається, що у найближчому майбутньому мініконденсатор зможуть застосовувати в таких інструментах, як одноразові та/або перероблювані датчики, мікротрансмітери або біомедичні пристрої, які періодично заряджаються завдяки електромагнітному полю.