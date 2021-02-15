У Швейцарії представили концепт надкомпактного електромобіля: фото, відео

Швейцарська компанія Micro Mobility Systems представила прототип компактного електрокара Microlino 2.0. Очікується, що двомісний електромобіль почнуть виробляти у вересні 2021 року.

Зауважимо, це вже другий прототип компактного електрокара. Перший концепт Microlino представили у 2016 році на Женевському автосалоні.

Варте уваги У Сінгапурі представили унікальний електросамокат Mimo C1: чим особливий, фото

Microlino 2.0: що відомо

Microlino – це гібрид мотоцикла й автомобіля. За словами розробників, електричний компактний автомобіль вміщує в себе "двох дорослих і три ящики з пивом". Фахівці компанії плідно попрацювали над покращеннями. Так, нова модель значно безпечніша, адже має кращу керованість, у порівнянні з Microlino 1.0. Новий кузов став більш жорстким, водночас його вага залишилася незмінною – 513 кілограмів. Максимальна швидкість Microlino сягатиме 90 кілометрів за годину. Крім того, на одному заряді мікрокар зможе проїхати від 125 до 200 кілометрів.

Електричний компактний автомобіль Microlino 2.0: фото

Microlino 2.0 / Фото Micro Mobility Systems

Наразі Micro Mobility Systems проводить випробування електромобіля. В серпні поточного року компанія хоче отримати дозвіл на використання автомобіля на дорогах загального користування. Серійне виробництво заплановане на вересень 2021 року.

У компанії відзначають, що вартість мікроавтомобіля становитиме 14 550 доларів. Запевняють, що новий електричний мікрокар зможе конкурувати з Citroen Ami One.

Надкомпактний електрокар від Micro Mobility Systems: дивіться відео