У Швейцарії представили концепт надкомпактного електромобіля: фото, відео

Джерело:New Atlas
Швейцарська компанія Micro Mobility Systems представила прототип компактного електрокара Microlino 2.0. Очікується, що двомісний електромобіль почнуть виробляти у вересні 2021 року.
Зауважимо, це вже другий прототип компактного електрокара. Перший концепт Microlino представили у 2016 році на Женевському автосалоні.
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Microlino – це гібрид мотоцикла й автомобіля. За словами розробників, електричний компактний автомобіль вміщує в себе "двох дорослих і три ящики з пивом". Фахівці компанії плідно попрацювали над покращеннями. Так, нова модель значно безпечніша, адже має кращу керованість, у порівнянні з Microlino 1.0. Новий кузов став більш жорстким, водночас його вага залишилася незмінною – 513 кілограмів. Максимальна швидкість Microlino сягатиме 90 кілометрів за годину. Крім того, на одному заряді мікрокар зможе проїхати від 125 до 200 кілометрів.
Електричний компактний автомобіль Microlino 2.0: фото
Наразі Micro Mobility Systems проводить випробування електромобіля. В серпні поточного року компанія хоче отримати дозвіл на використання автомобіля на дорогах загального користування. Серійне виробництво заплановане на вересень 2021 року.У компанії відзначають, що вартість мікроавтомобіля становитиме 14 550 доларів. Запевняють, що новий електричний мікрокар зможе конкурувати з Citroen Ami One.
Надкомпактний електрокар від Micro Mobility Systems: дивіться відео