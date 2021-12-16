У Швейцарії побудували сонячно-водневу яхту з необмеженим запасом ходу

Швейцарська компанія Swiss Sustainable Yachts представила розкішну "зелену" яхту. За словами розробників, Aquon One – перший у світі катамаран, що працює на водні та має необмежений запас ходу.

На даху яхти – сонячні панелі, які акумулюють електроенергію, необхідну для вироблення водню. Його зберігають у спеціальних резервуарах.

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Про яхту

На головній палубі для мандрівників створили простору вітальню з панорамними скляними вікнами та власною терасою, обідню зону та головну кухню. На нижній палубі розташована головна та гостьова спальні, ванні кімнати та каюти екіпажу. А просто неба – зона відпочинку з літньою кухнею та баром!

Як виглядає яхта Aquon One / Фото Swiss Sustainable Yachts AG

Інші характеристики

довжина – 19,5 метра;

система оборотного водопостачання;

при будівництві використали екоматеріали, зокрема бамбук;

житловий простір – 250 квадратних метрів;

інтелектуальне управління енергоспоживанням;

надсучасні комунікації;

є холодильник, пральна машина, сушарка, посудомийна машина та інше;

управління мобільним пристроєм для регулювання вентиляції, штор або освітлення.

Попередньо, вартість розкішної Aquon One оцінюють у 6,8 мільйона доларів. Компанія планує поставити замовлення першим клієнтам вже у 2023 році. Будівництвом яхти опікуватиметься латвійська верф Latitude YachtsSwiss Sustainable Yachts.

Неповторна яхта Aquon One: дивіться відео