На даху яхти – сонячні панелі, які акумулюють електроенергію, необхідну для вироблення водню. Його зберігають у спеціальних резервуарах.

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Про яхту

На головній палубі для мандрівників створили простору вітальню з панорамними скляними вікнами та власною терасою, обідню зону та головну кухню. На нижній палубі розташована головна та гостьова спальні, ванні кімнати та каюти екіпажу. А просто неба – зона відпочинку з літньою кухнею та баром!

Як виглядає яхта Aquon One / Фото Swiss Sustainable Yachts AG

Інші характеристики

  • довжина – 19,5 метра;
  • система оборотного водопостачання;
  • при будівництві використали екоматеріали, зокрема бамбук;
  • житловий простір – 250 квадратних метрів;
  • інтелектуальне управління енергоспоживанням;
  • надсучасні комунікації;
  • є холодильник, пральна машина, сушарка, посудомийна машина та інше;
  • управління мобільним пристроєм для регулювання вентиляції, штор або освітлення.

Попередньо, вартість розкішної Aquon One оцінюють у 6,8 мільйона доларів. Компанія планує поставити замовлення першим клієнтам вже у 2023 році. Будівництвом яхти опікуватиметься латвійська верф Latitude YachtsSwiss Sustainable Yachts.

Неповторна яхта Aquon One: дивіться відео