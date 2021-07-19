У 100 разів менші витрати: шведи створюють повністю електричний літак – фото

Шведська компанія Heart Aerospace працює над розробкою повністю електричного літака ES-19. Його планують використовувати для коротких перельотів, які не є економічно вигідними для звичайних повітряних суден.

Компанія нещодавно залучила до проєкту нових інвесторів. Серед них, наприклад, компанія United Airlines, яка планує замовити 100 літаків у свій флот через кілька років.

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Детальніше про майбутній ES-19

На борту інноваційного шведського літака зможе перебувати до 19 пасажирів. Розробники стверджують, що максимальний запас його ходу сягатиме 400 кілометрів. Втім, цей показник з часом планують збільшити. У Heart Aerospace анонсували, що ES-19 буде використовувати злітно-посадкові смуги до 750 метрів. Це буде ідеальний варіант для подорожей над гірською місцевістю або між островами.

Що планують у Heart Aerospace

Там сподіваються ще до 2023 року доопрацювати проєкт ES-19. Перші його випробування можуть провести вже навесні 2024 року.

Якщо вдасться отримати сертифікацію у 2026, зазначили розробники, вже наприкінці того ж року літак зможуть ввести в експлуатацію.



Шведський стартап розробляє інноваційний літак / Ілюстрація проєкту Heart Aerospace



ES-19 розрахований на 19 пасажирів / Ілюстрація Heart Aerospace

Які переваги електричного двигуна

Одна із найважливіших переваг ES-19 – вартість двигуна. Розробники запевнили, що він буде у 20 разів дешевшим, ніж у звичайного пасажирського літака. Крім цього, зекономити вдасться й на його утриманні – прогнозують, що відповідні витрати будуть у 100 разів нижчими, ніж при використанні традиційного двигуна.