Компания недавно привлекла к проекту новых инвесторов. Среди них, например, компания United Airlines, которая планирует заказать 100 самолетов в свой флот через несколько лет.

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Подробнее о будущем ES-19

На борту инновационного шведского самолета сможет находиться до 19 пассажиров. Разработчики утверждают, что максимальный запас его хода достигнет 400 километров. Впрочем, этот показатель со временем планируют увеличить. В Heart Aerospace анонсировали, что ES-19 будет использовать взлетно-посадочные полосы в 750 метров. Это будет идеальный вариант для путешествий над горной местностью или между островами.

Что планируют в Heart Aerospace

Там надеются еще до 2023 года доработать проект ES-19. Первые его испытания могут провести уже весной 2024 года.

Если удастся получить сертификацию в 2026, отметили разработчики, уже в конце того же года самолет смогут ввести в эксплуатацию.



Шведский стартап разрабатывает инновационный самолет / Иллюстрация проекта Heart Aerospace



Самолет ES-19 рассчитан на 19 пассажиров / Иллюстрация Heart Aerospace

Какие преимущества электрического двигателя

Одна из важнейших преимуществ ES-19 – стоимость двигателя. Разработчики заверили, что он будет в 20 раз дешевле, чем у обычного пассажирского самолета. Кроме этого, сэкономить удастся и на его содержании – прогнозируют, что соответствующие расходы будут в 100 раз ниже, чем при использовании традиционного двигателя.