Штучний інтелект навчився відтворювати втрачені витвори мистецтва

Вчені з Університетського коледжу в Лондоні навчилися відтворювати повноцінні версії втрачених витворів мистецтва за допомогою штучного інтелекту та 3D-принтера. Цю технологію назвали "неомастичним процесом".

Фізик Джордж Канн та невролог Ентоні Буреш випробували свою розробку на картині Пабло Пікассо "Жебрачка, що сидить". Їм вдалося відтворити пейзаж каталонського художника Сантьяго Рузіньола, поверх якого Пікассо намалював свій шедевр.

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Картина "Жебрачка, що сидить" є частиною виставки Художньої галереї Онтаріо в Торонто. У 2018 році її просвітили за допомогою рентгенівської технології й виявили, що під нею є ще одне зображення. Раніше на полотні був намальований історичний парк Лабіринт Орта у Барселоні.



Під картиною Пікассо виявили ще одну / Колаж AntheaMissy

Як працює технологія

На початку свого творчого шляху Пабло Пікассо не міг дозволити собі купувати нові полотна, а тому використовував вже існуючі картини.

У 2019 році Джордж Кання та Ентонні Буреш заснували творчий колектив Oxia Palus, що мав на меті відновити втрачені витвори мистецтва, яких не бачили вже сотні років. Вони вирішили розпочати з картини Пікассо та того, що вона приховувала.

Вчені взяли за основу іншу картину Сантьяго Рузіньола, щоб штучний інтелект проаналізував її та навчився відтворювати стиль і техніку художника. Після цього за допомогою 3D-принтера фарбу нанесли на полотно, імітуючи мазки автора. Цю технологію назвали "неомастичним процесом".



Пейзаж Рузіньола, реконструйований штучним інтелектом / Ілюстрація Oxia Palus

Всього вчені виготовили 100 копій пейзажу Рузіньола. Тепер вони продають їх за ціною 11 111 доларів (311 тисяч гривень). Кожній картині присвоять NFT-код, що доводитиме її оригінальність.

Штучний інтелект відтворив втрачену картину Рузіньола