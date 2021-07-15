Це місто приховує набагато більше загадок, ніж здається на перший погляд. Що робити у Харкові, які місця відвідати та на що неодмінно варто звернути увагу – читайте у матеріалі Інновацій 24.

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Майдан Свободи

Рекомендуємо розпочати знайомство з Харковом із центрального майдану міста. Він належить до найбільших у світі майданів, у цьому переліку він посідає 15-ту сходинку, а також є найбільшим в Україні. Його площа сягає 11,9 гектара. Складається із двох частин – прямокутної та круглої. Перша вимощена бруківкою й виходить на вулицю Сумську, друга – на проспект Науки. На цей майдан виходить, зокрема, Держпром – майже 100-літній унікальний пам'ятник радянського конструктивізму.



Мальовничий вид на Майдан Свободи / Фото "Вікіпедія"

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Держпром

Окремо варто зупинитися саме на Дежпромі, інша його назва – Будинок державної промисловості. Строга будівля велично здіймається над центром міста, її висота сягає 108 метрів. Це перший із трьох радянських хмарочосів, зведених упродовж 1930-их років. На момент зведення він був одним із найбільших та найвищих у всьому Радянському Союзі. Тепер там розташовані департаменти місцевих органів влади. Він не схожий на ті історичні пам’ятки, які зазвичай ваблять до себе туристів.

Такий вигляд має Держпром / Фото "Мій Харків"

Міський парк імені Горького

Радимо розпочати знайомство з містом із Центрального парку культури та відпочинку імені Максима Горького. Він простягається на величезній площі у понад 130 гектарів та пропонує своїм відвідувачам низку атракцій. Історія парку починається ще у далекому 1893 році, втім у 2012-му він зазнав масштабної реконструкції.



У парку точно не вдасться занудьгувати / Фото 057.ua

Харківська канатна дорога

Особливо пропонуємо звернути увагу на Харківську канатну дорогу, розташовану в парку Горького на висоті до 26 метрів над землею. Це – перший атракціон парку, який розпочав свою роботу ще у 1971 році. Навесні 2014 року усі кабінки там повністю замінили на нові. 18-хвилинний маршрут простягається на майже 1,5 кілометра через парк Саржин Яр й до Павлового поля та назад. Рекомендуємо відвідати цей атракціон та зробити панорамні фото міста, від яких перехоплюватиме подих.



Пропонуємо проїхатися канатною дорогою у Харкові / Фото KharkovGo

Міський сад імені Тараса Шевченка

Сад імені Тараса Шевченка розташований на розі площі Свободи та вулиці Сумської. У порівнянні із парком Горького його розміри досить скромні – всього лише 0,75 гектара. Ще на початку XX століття його заклав засновник Харківського університету – Василь Каразін. Саме тому сад спочатку отримав назву "Університетський". Зараз на цій території саду ростуть до 100 видів декоративних листяних та хвойних дерев. Серед них – 20 дубів, віком аж до 300 років. Це чудовий варіант для прогулянки та відпочинку, особливо, щоб сховатися від палючого сонця.

У саду Шевченка тихо та спокійно / Фото "Мандруй Харківщиною"

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Фонтан "Каскад"

Зважаючи на рекордні літні температури, які зараз фіксують по всій Україні, це – рятівне коло для місцевих жителів та гостей міста. Фонтан у вигляді сходів, якими вниз стікає вода, допоможе освіжитися у найспекотніший день. Водночас зверху відкривається панорама міста та вид на долину річки Лопань.



"Каскад" особливо красивий вночі / Фото Vgorode

Фонтан "Дзеркальний струмінь"

Цей фонтан побудували понад пів століття тому, ще у 1947 році. Він розташований між вулицями Сумською, Жон Мироносиць, Скрипника та Чернишевською – посеред невеличкого скверу Перемоги. Харків’яни люблять проводити там час, а сам фонтан вже давно є одним із найвідоміших символів міста.



"Дзеркальний струмінь”, один із символів Харкова / Фото "Вікіпедія"

Житловий будинок зі шпилем

Також належить до "семи чудес" Харкова. Хмарочос, побудований у 1960-их роках, який на 12 поверхів здіймається над містом й простягається на цілий квартал. Ця будівля зведена у "сталінському ампірі", що й робить її цікавою для туристів. Адже цей стиль був притаманний лише країнам Радянського Союзу й набув особливого поширення у післявоєнний час.



Архітектурна пам’ятка міста / Фото "Успішний Харків"

Майдан Архітекторів

Площа, розташована на перетині вулиць Пушкінської та Жон Мироносиць, з’явилася у місті відносно недавно, лише у 1995 році, коли відкрили станцію метро Архітектора Бекетова. Проте аж до 2009 році офіційного статусу площі не мала.Основною її особливістю є розміщені мініатюри Семи див Харкова. Це Держпром, Покровський собор, Дзеркальний струмінь, Благовіщенський та Успенський собори, Будинок зі шпилем та пам'ятник Тарасу Шевченку. Обирали пам’ятки за допомогою містян – організували голосування в інтернеті.



Копії Семи див Харкова / Фото Itinery

Стадіон “Металіст”

Для футбольних фанатів й не тільки пропонуємо відвідати стадіон “Металіст” – один із найсучасніших в Україні. Його відкрили ще у 1926 році, втім до Євро-2012 провели масштабну реконструкцію. Стадіон часто називають “павуком”. Все через нестандартні металеві опори, які роблять його схожим на цю комаху.



Стадіон "Металіст" у Харкові / Скриншот з відео

Харківський оперний театр

Поціновувачам культури рекомендуємо відвідати Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисенка. Це перший український стаціонарний оперний театр.



Відвідайте виставу в оперному театрі / Фото "Незабаром"