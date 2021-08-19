Український проєкт отримав престижну нагороду Red.Dot: переможець
Джерело:пресслужба Шевченківської премії
Премія у галузі дизайну Red Dot Award обрала український проєкт для вручення двох нагород. Так, оновлена Шевченківська премія отримала відзнаку у категоріях: Brands//Culture Institutions та Communication Design//Brand Design&Identity.Relaunch.
Нагорода Red Dot за бренд – безпрецедентне досягнення для українського проєкту. Раніше відзнаку за редизайн отримували такі бренди: Volkswagen, Philips, Wacom, SHKODA та інші. Однак культурна інституція отримує її вперше.
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Про премію
Red Dot Design Award – світова премія у галузі дизайну. Переможці отримують такі нагороди: Winner (найвища якість дизайну), Best of the Best (революційний дизайн) та Gran Prix (найвища персональна нагорода, яку отримує один з переможців Best of the Best). Дизайнери та компанії-виробники змагаються у таких номінаціях:
- промисловий дизайн: розробка споживчих продуктів – меблів, побутової техніки, автомобілів тощо;
- комунікаційний дизайн: виробництво реклами товарів;
- концептуальний дизайн.
Переможців обирають за такими критеріями:
- історія, ідея, стратегія й цінності бренду;
- логотип, сайт, соцмережі, дизайн нагороди та церемонія вручення.
Шевченківська премія: мета редизайну
Перезапуском українського проєкту займалася цифрова креативна агенція [isdgroup] в партнерстві з TS/D Agency.
Одна із цілей перезапуску Шевченківської премії – підсвітити сучасну українську культуру та її діячів, зробити її помітною. А Red Dot Award — це якраз можливість звернути увагу світової спільноти на українську культуру,
– каже стратегічний директор [isdgroup] Михайло Траверсе.
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