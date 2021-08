Нагорода Red Dot за бренд – безпрецедентне досягнення для українського проєкту. Раніше відзнаку за редизайн отримували такі бренди: Volkswagen, Philips, Wacom, SHKODA та інші. Однак культурна інституція отримує її вперше.

Про премію

Red Dot Design Award – світова премія у галузі дизайну. Переможці отримують такі нагороди: Winner (найвища якість дизайну), Best of the Best (революційний дизайн) та Gran Prix (найвища персональна нагорода, яку отримує один з переможців Best of the Best). Дизайнери та компанії-виробники змагаються у таких номінаціях:

промисловий дизайн: розробка споживчих продуктів – меблів, побутової техніки, автомобілів тощо;

комунікаційний дизайн: виробництво реклами товарів;

концептуальний дизайн.

Переможців обирають за такими критеріями:

історія, ідея, стратегія й цінності бренду; логотип, сайт, соцмережі, дизайн нагороди та церемонія вручення.

Шевченківська премія: мета редизайну

Перезапуском українського проєкту займалася цифрова креативна агенція [isdgroup] в партнерстві з TS/D Agency.

Одна із цілей перезапуску Шевченківської премії – підсвітити сучасну українську культуру та її діячів, зробити її помітною. А Red Dot Award — це якраз можливість звернути увагу світової спільноти на українську культуру,

– каже стратегічний директор [isdgroup] Михайло Траверсе.

Відтепер український проєкт виставлятимуть у Музеї дизайну в Ессені та на онлайнових виставках премії Red Dot Award.