Завод "Нибулон" завершает строительство нового 100-метрового несамоходного судна

Украинский судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" завершает работы по формированию прочного корпуса для нового 100-метрового судна проекта В5000М. На данный момент собрано 85% корпуса. Это свидетельствует о том, что завод продолжает успешную реализацию поставленных задач.

Отмечается, что сборно-секционный цех предприятия уже изготовил первые секции цилиндрической части корпуса заказа. Кроме того, специалисты продолжают работать еще над 12 секциями.

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Детали

Своевременное и качественное выполнение заказа удалось благодаря слаженной работе судостроительной верфи. По словам представителей завода, над программой плодотворно работают специалисты:

металлообрабатывающего участка: они изготавливают детали корпуса будущего судна и его насыщение;

монтажно-трубопроводного участка: работники занимаются изготовлением трубопроводов водяного пожаротушения, воздушно-измерительных труб и труб для систем осушения;

механо-слесарного участка: специалисты готовят детали для насыщения корпуса, в частности: вентиляционные крышки, вертикальные трапы, крышки лестницы, кнехты и битенги.

Добавляют, что параллельно со строительством новых заказов предприятие бесперебойно осуществляет ремонт и обслуживание судов. Сейчас специалисты-судоремонтники работают над 14 судами различного класса и назначения.