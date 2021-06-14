Ранее закупали в России: ВСУ испытали украинские парашютные системы

Отечественные тормозные парашютные системы испытали в Воздушных силах ВСУ. Они предназначены для самолетов типа Су-27 и МиГ-29.
Производителем систем является компания "Авиационные системы Украины". В фейсбуке Национальной ассоциации оборонной промышленности подчеркнули, что испытания прошли успешно.
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Это закреплено в соответствующем акте Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины.
Отечественные парашютные системы допустили к штатному использованию в ВСУ. Такое решение приняло управления регулирования госавиации совместно с командованием Воздушных сил.
Украинские тормозные парашютные системы / Фото с фейсбука Национальной ассоциации
Отметим, что тормозные парашютные системы используют, чтобы сократить тормозной пути на реактивных, военных и определенных видах транспортных самолетов.
Почему это важно
Впервые о предстоящих испытаниях украинских тормозных парашютов для самолетов типа Су-27 и МиГ-29 сообщали еще в октябре 2020 года.
Тогда обратили внимание на то, что Воздушные силы ВСУ впервые за почти 30 лет могут получить новые отечественные парашюты. Раньше их закупали в России.