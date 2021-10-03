Впервые в Украине: стартовали соревнования на лучший стрелковый взвод теробороны
Источник:АрмияInform
Недавно стартовали соревнования на лучший стрелковый взвод среди подразделений теробороны. Двухдневный конкурс начался в Ровенской и является первым в истории независимой Украины.
Конкурс приурочен ко Дню территориальной обороны, который отмечается в первую неделю октября. Главная цель – популяризировать территориальную оборону и определить лучший стрелковый взвод.
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Детали
В соревновании приняли участие следующие подразделения, которые представляют оперативные командования: "Запад", "Восток", "Север" и "Юг". Победителя будут выбирать в четырех номинациях: тактическая медицина, минная безопасность, тактика, огневая подготовка. Подразделения представляют исключительно резервисты – мужчины и женщины разного возраста, которые до этого стали лучшими в своих оперативного командования.
Что будут делать участники
- накладывать условном раненому импровизированную шину во время перелома нижней конечности;
- выявлять и обезвреживать взрывоопасные предметы;
- отбивать нападение диверсионно-разведывательной группы противника;
- вести огонь в составе "боевых двоек".